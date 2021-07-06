РИАМО - 6 июл. Программа социальной газификации в Подмосковье затронет садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ), находящиеся в границах населенных пунктов, сообщил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Программа соцгазификации подразумевает бесплатную для жителей подводку газа до границ домохозяйств в населенных пунктах, где есть магистральный газопровод. Жителям придется оплатить только проведение газа на своих участках.

«Подводка газопроводов для СНТ по их заявкам будет проводиться бесплатно до границ садового товарищества. Так как то, что внутри СНТ, считается общим имуществом, решение о разводке внутри СНТ - это решение самих владельцев участков», — сказал Баранов.

Он добавил, что работа с СНТ, находящимися вне границ населенных пунктов, будет проходить в течение 2023-2025 гг.​

Программа социальной газификации реализуется в Московской области по поручению президента России Владимира Путина. До конца 2022 года получат газ более 110 тыс. подмосковных домохозяйств.

Графики строительства газопроводов в населенных пунктах Подмосковья можно посмотреть на специальной карте, опубликованной на сайте «Мособлгаза».

Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>