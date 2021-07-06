РИАМО - 6 июл. На территории зоны отдыха «Серебрянная чаша» в д. Настасьино пос. Первомайское в новой Москве ребенка сильно ударило током, проводится доследственная проверка, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По предварительным данным, мальчик подошел к электрическому щитку и дотронулся руками до него снаружи, после чего его ударило током.

Ребенок госпитализирован, у него диагностирована электротравма.

Следователи установят все причины и обстоятельства произошедшего. Проверку проведут на предмет нарушений ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).