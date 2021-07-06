РИАМО - 6 июл. Вопрос внедрения единых тарифов оплаты жилищно-коммунальных услуг планируют проработать в Подмосковье в 2022 году, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Что касается единого тарифа, наверное, это нужно. По этому вопросу нужно думать, <...> установка правильная. Мы возьмем себе это в проработку, постараемся подумать. Возможно, что в следующем году обсудим эту тему», — сказал Хромушин, отвечая на вопрос корреспондента РИАМО.

Он отметил, что выравнивание тарифов будет стоить бюджету Подмосковья около 5 млрд рублей.

«У областного бюджета есть обязательства по строительству школ, детских садов, госпиталей. 5 млрд рублей — это три школы», — отметил вице-губернатор.