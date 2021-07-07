РИАМО – 7 июл. В столице на крупных магистралях открылось сразу 2 станции сети АЗС «Газпромнефть», сообщает пресс-служба сети.

Первая автозаправочная станция №485 расположена в деревне Троицкое, дом 2Б, Щаповского поселения. Отправляясь из Москвы по Варшавскому шоссе в южном направлении на 46 км магистрали от центра столицы теперь есть АЗС знакомого бренда, где можно смело пополнить запас топлива.

Заправиться можно самостоятельно или воспользоваться помощью заправщиков. Станция работает по системе постоплаты. Благодаря этой системе время пребывания на автозаправочной станции сокращается вдвое.

На АЗС есть 4 топливораздаточные колонки, в наличии бензины АИ-92, АИ-95 и высокотехнологичный G-Drive 95, а также дизельное топливо «ОПТИ» производства нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти».

Дополнительно автолюбители могут бесплатно подкачать шины, воспользоваться сетью Wi-Fi и краном с технической водой для мытья фар, стекол и номерных знаков автомобиля.

В дальней дороге важно не только наметить пункты дозаправки своего автомобиля, но и знать, где можно подкрепиться. На АЗС работает магазин, ассортимент которого — более 1,8 тыс. товаров, а также кафе, где можно выпить чашечку бодрящего кофе и перекусить хот-догами и выпечкой.

Кстати, до конца сентября на всех АЗС сети «Газпромнефть» действует акция «Выгодно вместе», поэтому, приобретая кофе и хот-дог и заправляясь от 30 литров, можно сэкономить до 2 рублей с литра топлива.

Еще один новый адрес на карте заправочных станций сети «Газпромнефть» в Москве: МКАД, 104 км, внешняя сторона. Здесь начала свою работу автоматическая АЗС №501. Если автомобилисту требуется только топливо, то ему сюда.

Станция работает по системе предоплаты, при которой клиенты сначала оплачивают топливо, а затем заправляют автомобили. На помощь всегда готовы прийти заправщики.

Отпуск топлива происходит через шесть ТРК. Представлены бензины АИ-92, АИ-95, G-Drive 95 и дизель «ОПТИ».

На всех станциях сети «Газпромнефть» действует программа лояльности «Нам по пути». Ее участники получают бонусы, которыми можно расплачиваться за топливо и сопутствующие товары на станциях сети по всей стране. До 25 июля 2021 года участники программы лояльности при заправке от 30 литров могут принять участие в акции «Целься в мечту» и получить шанс выиграть 1 млн рублей.

Найти путь до ближайшей станции сети можно на сайте www.gpnbonus.ru или в мобильном приложении «АЗС «Газпромнефть», доступном для Android и iOS.