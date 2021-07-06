РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. Архитекторы Подольска предложили депутату Максиму Круглову концепцию благоустройства центральной части округа.

«В недавней встрече с жителями участвовали молодые архитекторы, которые после основной части общения предложили концепцию благоустройства части центрального района города. Реформировать, по их задумке, нужно территорию вокруг здания городской администрации - от сквера Пушкина до сквера Спасателей и до Дома книги», - написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Круглов.

В числе архитектурных решений предлагаются рациональная и эстетическая активация городских пространств, баланс между пешеходными и транспортными путями, современные и долговечные материалы покрытий, равновесие между природной геометрией и функцией. Даже освещение архитекторы предложили устроить иначе.

Замыслы активистов касаются создания двух зеленых паркингов на месте существующих, зеленой лаунж-зоны для работников администрации, игровой спортивной зоны, молодежного сектора, замены существующего фонтана на сухой, а также интересных ландшафтных решений в виде амфитеатра.

«Лично меня идея подобного благоустройства захватила не только своей продуманностью, но и современностью, разумным подходом к организации окружающих здания пространств, функциональностью», - добавил он.

Круглов опубликовал и опрос на своей странице в соцсети «ВКонтакте», в ходе которого планирует узнать мнение жителей о целесообразности таких изменений.