РИАМО - 6 июл. В городском округе Солнечногорск открыли пункт бесплатной помощи гражданам при ДТП, сообщила РИАМО генеральный директор региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Светлана Заболоцкая.

«На таких пунктах присутствует сотрудник ГИБДД, который поможет оформить ДТП, произошедшее без жертв, и сможет разрешить конфликтную ситуацию», — сказала Заболоцкая.

Это уже десятый подобный пункт, открывшийся на территории Московской области. Благодаря их работе время на оформление ДТП удалось значительно снизить.

Сейчас такие пункты открыты еще в 9 городских округах: Красногорске, Истре, Одинцовском округе, Химках, Мытищах, Люберцах, Подольске, Сергиево-Посадском округе и Королеве.

По итогам работы пунктов количество выездов экипажей ГИБДД на место сократилось с 85% до 39%, а время нахождения машин, попавших в ДТП, на проезжей части сократилось с 180 мин. до 40 мин.