РИАМО - 6 июл. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик и первый заместитель руководителя департамента строительства города Москвы Петр Аксенов открыли движение по развязке на Можайском шоссе в районе села Жаворонки Одинцовского округа, передает корреспондент РИАМО.

Развязка позволит обеспечить транспортную связь Можайского и Варшавского шоссе, улучшит транспортную доступность села Жаворонки и снизит нагрузку на местные улицы. Объект также обеспечивает прямую транспортную связь между 2-м Успенским шоссе и 1-й Советской улицей, повышая тем самым пропускную способность Можайского шоссе.

«Мы сегодня с вами открываем эстакаду через Можайское шоссе. <...> Очень хорошее сотрудничество между Москвой и Московской областью», - сказал Гержик.

Изначально окончание строительства было запланировано на ноябрь. Гержик отметил, что объект удалось сдать в эксплуатацию раньше срока благодаря активной работе строителей.

«Эстакада - это проект, развивающий как территорию новой Москвы, так и Подмосковья. Все заторы на Можайском шоссе вот этой эстакадой ликвидируются», - подчеркнул Аксенов.

Всего в рамках реализации проекта было построено 7,7 км дорог, установлены шумозащитные экраны, выполнено благоустройство и озеленение территории.