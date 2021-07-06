РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. Рабочие приступили к сносу незаконных гаражей на Спортивном проезде в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник на Спортивном проезде между домами 1/14 и 3 начались работы по демонтажу незаконно установленных строений.

Снос проходит в соответствии с постановлением администрации городского округа Подольск «О сносе самовольных построек».