РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 июл. Врачи клинической больницы «Медси» в поселке Отрадное подмосковного Красногорска наладили сотрудничество со специалистами крупных клиник Индии по вопросу лечения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе группы компаний «Медси».

Российские медики провели ряд видеоконференций, в ходе которых обменялись опытом по тактике ведения пациентов с тяжелой коронавирусной инфекцией с индийскими коллегами.

На сегодняшний день в Индии зарегистрировано наибольшее число пациентов, у которых заболевание вызвано новым дельта-штаммом коронавируса. То, что новую волну пандемии в России мог спровоцировать дельта-штамм, подтверждают исследования, которые были выполнены в специализированной лаборатории Роспотребнадзора для пациентов ГК «Медси» с тяжелым и среднетяжелым течением заболевания. Дельта-штамм выявили почти у 80% пациентов.

«Наблюдается более стремительное развитие пневмоний, когда буквально в течение 1-2 дней процент поражения легких с минимального увеличивается до 50-70%», - отметила главврач Клинической больницы №1 «Медси», доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко.

По ее словам, увеличилась доля молодых пациентов. Врач предположила, что это связано с большей социальной активностью граждан данной возрастной категории. Практически 90% пациентов сообщили, что до заболевания посещали места массового скопления людей.

«Одновременно наблюдается снижение эффективности ранее зарекомендовавших себя схем лечения с применением системных глюкокортикостероидов, МАБов и антикоагулянтов, что требует более раннего и широкого применения различных способов респираторной поддержки, в том числе терапии высокопоточным кислородом, независимо от возраста пациента», - добавила Шаповаленко.

Индийские коллеги также рассказали об успешном опыте раннего применения высокопоточного кислорода в категории пациентов с начальными проявлениями респираторной недостаточности с целью профилактики тяжелых расстройств дыхания. Планируется продолжить сотрудничество для обсуждения сложных случаев и протоколов лечения.

ГК «Медси» стала первой среди частных медицинских учреждений, вступивших в борьбу с пандемией. В апреле 2020 года на базе клинической больницы в Отрадном был развернут инфекционный стационар на 500 коек, в числе которых 46 реанимационных мест.

С апреля 2020 года в больнице прошли лечение 10 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией, выполнено более 17 тыс. КТ органов грудной клетки, более 60 тыс. ПЦР-тестов и свыше 30 тыс. исследований на антитела.

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Текстовая трансляция

6 ИЮЛЯ

- Кремль не поддержал закрытие границ между регионами РФ из‑за Covid‑19. Позицию озвучил пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- До 5 млн рублей выплатят фирмам, которые первые вакцинируют сотрудников в Москве. Также предусмотрена компенсация коммунальных расходов.

- Еще 6019 человек выздоровели после коронавируса в Москве. Общее число человек, вылечившихся от Covid-19, достигло 1 194 207 пациентов.

- Повторная вакцинация от Covid‑19 началась в столичном Гостином дворе. Привиться можно без предварительной записи.

- 114 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в городе скончались 23 115 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 378 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 536 больных. В Москве - 5 498.

- Ресторан на Патриарших прудах могут временно закрыть за работу без проверки QR‑кодов. В ресторанах столицы должны проверять у посетителей наличие QR‑кодов, подтверждающих защиту от Covid‑19.

- Поставщики и ретейлеры в Москве не успевают привить 60% сотрудников в нужный срок. На данный момент в некоторых компаниях доля вакцинированных сотрудников составляет 20%.

- В Москве начали рассылать по СМС QR‑коды для привитых от Covid‑19. Подчеркивается, что при вакцинации важно внимательно проверять свои данные: имя, год рождения, номер паспорта.

- Продажи в кафе Москвы снизились в 2 раза после перехода на режим Covid‑free. В то же время количество онлайн‑заказов из столичных ресторанов увеличилось на 141%.