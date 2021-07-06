РИАМО - 6 июл. Более 40 тыс. домов планируют газифицировать на территории Подмосковья до конца текущего года, газоснабжение получат более 76,7 тыс. человек, заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

В рамках первого этапа газифицировать бесплатно будут только домохозяйства, расположенные в населенных пунктах, куда был ранее подведен магистральный газопровод и только зарегистрированные дома — всего более 115 тыс. домовладений, уточнил Хромушин.

«Только в этом году «Мособлгазом» будет проложено более 760 км газовых сетей, это практически расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга. К концу этого года будет газифицировано более 1,1 тыс. населенных пунктов, бесплатно газ будет подведен до границ участков более 40 тыс. домовладений. Газоснабжение получат более 76,7 тыс. жителей Подмосковья», — сказал Хромушин.

Он отметил, что всего более 383 тыс. человек в 142 тыс. домовладений получат тепло и горячую воду в своем частном доме.

«Мы не требуем от жителей заявок на газификацию, мы говорим — переходите сразу к заключению комплексного договора. Один договор, раньше было пять», — заключил Хромушин.

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области реализуется программа социальной газификации. Этой весной глава государства поручил правительству приступить к реализации бесплатной подводки газа до границ домохозяйств в населенных пунктах, где подведен магистральный газопровод.

Задать интересующие вопросы можно в офисах социальной газификации. В регионе действуют стационарные и мобильные пункты, которые выезжают в поселки и СНТ. Всего в Московской области работает почти 700 точек приема жителей, в том числе в МФЦ, компаниях «Россети», «Мособлгаз», МЭС, МособлЕИРЦ.

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