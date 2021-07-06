РИАМО - 6 июл. За сутки в Подмосковье от коронавирусной инфекции вылечились 2112 пациентов, общее число выздоровевших в регионе достигло 266 389 человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

2536 случаев Covid-19 выявлено в регионе за сутки. Всего на данный момент в Московской области зарегистрирован 329 791 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего скончались 6629 человек, из них 21 — за минувшие сутки.

В регионе проводится кампания по вакцинации от Covid-19. Сделать прививку можно в поликлиниках и выездных пунктах вакцинации, которые находятся в торговых центрах, СНТ, МФЦ, клубах «Активное долголетие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье внимательно следят за распространением коронавирусной инфекции на территории региона, основная задача — не допустить вспышек заболеваемости.

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Текстовая трансляция

6 ИЮЛЯ

- Кремль не поддержал закрытие границ между регионами РФ из‑за Covid‑19. Позицию озвучил пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- До 5 млн рублей выплатят фирмам, которые первые вакцинируют сотрудников в Москве. Также предусмотрена компенсация коммунальных расходов.

- Еще 6019 человек выздоровели после коронавируса в Москве. Общее число человек, вылечившихся от Covid-19, достигло 1 194 207 пациентов.

- Повторная вакцинация от Covid‑19 началась в столичном Гостином дворе. Привиться можно без предварительной записи.

- 114 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в городе скончались 23 115 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 378 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 536 больных. В Москве - 5 498.

- Ресторан на Патриарших прудах могут временно закрыть за работу без проверки QR‑кодов. В ресторанах столицы должны проверять у посетителей наличие QR‑кодов, подтверждающих защиту от Covid‑19.

- Поставщики и ретейлеры в Москве не успевают привить 60% сотрудников в нужный срок. На данный момент в некоторых компаниях доля вакцинированных сотрудников составляет 20%.

- В Москве начали рассылать по СМС QR‑коды для привитых от Covid‑19. Подчеркивается, что при вакцинации важно внимательно проверять свои данные: имя, год рождения, номер паспорта.

- Продажи в кафе Москвы снизились в 2 раза после перехода на режим Covid‑free. В то же время количество онлайн‑заказов из столичных ресторанов увеличилось на 141%.