РИАМО - 6 июл. В Московской области за сутки выявили 2 536 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в регионе зарегистрирован 329 791 случай Covid-19, сообщает подмосковный штаб по ситуации с инфекцией.

Скончались за сутки 21 человек с коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе умерли 6629 человек с диагностированным Covid-19.

Сделать прививку от новой коронавирусной инфекции можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ, а также в 10 популярных парках и 2 областных музеях.

С начала прививочной кампании в Подмосковье уже вакцинировалось от коронавируса 1,8 млн человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что число вызовов бригад скорой помощи в Подмосковье выросло до 14 тыс. в сутки.

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Текстовая трансляция

6 ИЮЛЯ

- Кремль не поддержал закрытие границ между регионами РФ из‑за Covid‑19. Позицию озвучил пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- До 5 млн рублей выплатят фирмам, которые первые вакцинируют сотрудников в Москве. Также предусмотрена компенсация коммунальных расходов.

- Еще 6019 человек выздоровели после коронавируса в Москве. Общее число человек, вылечившихся от Covid-19, достигло 1 194 207 пациентов.

- Повторная вакцинация от Covid‑19 началась в столичном Гостином дворе. Привиться можно без предварительной записи.

- 114 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в городе скончались 23 115 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 378 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 536 больных. В Москве - 5 498.

- Ресторан на Патриарших прудах могут временно закрыть за работу без проверки QR‑кодов. В ресторанах столицы должны проверять у посетителей наличие QR‑кодов, подтверждающих защиту от Covid‑19.

- Поставщики и ретейлеры в Москве не успевают привить 60% сотрудников в нужный срок. На данный момент в некоторых компаниях доля вакцинированных сотрудников составляет 20%.

- В Москве начали рассылать по СМС QR‑коды для привитых от Covid‑19. Подчеркивается, что при вакцинации важно внимательно проверять свои данные: имя, год рождения, номер паспорта.

- Продажи в кафе Москвы снизились в 2 раза после перехода на режим Covid‑free. В то же время количество онлайн‑заказов из столичных ресторанов увеличилось на 141%.