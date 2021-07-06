РИАМО - 6 июл. Количество подмосковных выпускников, сдавших Единый госэкзамен в этом году на 100 баллов, достигло 676 человек, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«На сегодняшний день в Московской области 676 стобалльников ЕГЭ. Показатели по английскому языку, профильной математике и физике улучшены по сравнению с прошлым годом», – сказала зампред правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

В Подмосковье каждый учитель, подготовивший двух и более стобалльников по ЕГЭ, получит премию в размере 150 тыс. рублей.

«У нас хорошие результаты, выпускники этого года нас очень радуют. В этом году у нас 12 стобалльников по английскому, а годом ранее было всего 3. В профильной математике – 47, а в прошлом году было 26. По физике у нас 31 стобалльник, это вдвое больше прошлогодних показателей. По этим предметам мы также фиксируем значительный рост детей, которые набрали более 80 баллов», – уточнила Каклюгина.

Окончательные итоги основного периода сдачи ЕГЭ подведут 15 июля.