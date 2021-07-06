РИАМО - 6 июл. В квартире в Бронницах обнаружили тело 25-летней местной жительницы с 8 ножевыми ранениями, также в квартире находилась ее 56-летняя мать с 2 проникающими ранениями, мать госпитализировали, сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по Московской области.

Утром во вторник соседи услышали крики и вызвали полицию. Дверь была закрыта изнутри, и ее вскрывали спасатели.

В квартире были обнаружены тело девушки и ее раненая мать. Женщину госпитализировали, она находится в реанимации.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Назначены судебно-медицинские, генетическая, дактилоскопическая, психолого-психиатрическая экспертизы.