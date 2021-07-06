РИАМО - 6 июл. Систему QR-кодов для посетителей могут ввести в столичных театрах со следующего сезона в рамках эксперимента, сообщает «Интерфакс».

На определенные спектакли будут пускать только вакцинированных зрителей и переболевших коронавирусом, а также тех, кто сдал тест ПЦР.

«Мы сами поднимали этот вопрос, просили, можно ли при QR-кодах продавать полный зал. И вроде бы нам руководство (департамент культуры Москвы - ред.) идет навстречу. <…> Думаю, что с нового сезона мы сможем экспериментально начать с сентября-октября это уже пробовать делать», — сказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

По его словам, система QR-кодов может быть введена только на отдельные спектакли, «на весь репертуар это преждевременно делать».

В других театрах агентству не подтвердили возможность введения QR-кодов для посетителей.

С 28 июня в столичные заведения общепита можно попасть только по QR-коду. Такие коды есть только у полностью вакцинированных от коронавируса горожан, у тех, кто переболел коронавирусом менее 6 месяцев назад. Также в кафе и рестораны можно сходить с отрицательным ПЦР-тестом.

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Текстовая трансляция

6 ИЮЛЯ

- Кремль не поддержал закрытие границ между регионами РФ из‑за Covid‑19. Позицию озвучил пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- До 5 млн рублей выплатят фирмам, которые первые вакцинируют сотрудников в Москве. Также предусмотрена компенсация коммунальных расходов.

- Еще 6019 человек выздоровели после коронавируса в Москве. Общее число человек, вылечившихся от Covid-19, достигло 1 194 207 пациентов.

- Повторная вакцинация от Covid‑19 началась в столичном Гостином дворе. Привиться можно без предварительной записи.

- 114 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в городе скончались 23 115 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 378 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 536 больных. В Москве - 5 498.

- Ресторан на Патриарших прудах могут временно закрыть за работу без проверки QR‑кодов. В ресторанах столицы должны проверять у посетителей наличие QR‑кодов, подтверждающих защиту от Covid‑19.

- Поставщики и ретейлеры в Москве не успевают привить 60% сотрудников в нужный срок. На данный момент в некоторых компаниях доля вакцинированных сотрудников составляет 20%.

- В Москве начали рассылать по СМС QR‑коды для привитых от Covid‑19. Подчеркивается, что при вакцинации важно внимательно проверять свои данные: имя, год рождения, номер паспорта.

- Продажи в кафе Москвы снизились в 2 раза после перехода на режим Covid‑free. В то же время количество онлайн‑заказов из столичных ресторанов увеличилось на 141%.