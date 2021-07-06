«В новой Москве больше представлены сети «Мособлгаза», но в самой Москве — сети АО «Мосгаз». Мы буквально вчера общались с правительством столицы по урегулированию этого вопроса. По всей Москве региональным оператором, видимо, будет «Мосгаз», но в новой Москве расположены сети «Мособлгаза». Мы обсуждаем, как будут взаимодействовать «Мосгаз», «Мособлгаз» и правительство города, чтобы жители могли комфортно подключиться к программе социальной газификации», — сказал Баранов.