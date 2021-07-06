РИАМО - 6 июл. Региональные операторы и власти столицы намерены добиться взаимодействия по социальной газификации на территории новой Москвы, сообщил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.
Для реализации программы социальной газификации «Мособлгаз» планирует построить 5 тыс. км газораспределительных сетей в Подмосковье за 1,5 года.
Программа социальной газификации в Подмосковье проходит по поручению президента РФ Владимира Путина. Более 110 тыс. подмосковных домохозяйств будет газифицировано до конца 2022 года.
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