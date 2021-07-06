РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий во вторник проверил реконструкцию ВЗУ-16, он провел на территории водозаборного узла выездное совещание.

«В рамках подготовки предприятий ЖКХ городского округа Люберцы к зиме провел выездное совещание на ВЗУ-16. Он обеспечивает питьевой водой порядка 10 тысяч жителей северной части Люберец. С момента постройки, с 1965 года, на объекте не проводился капитальный ремонт. До октября текущего года АО «Люберецкий Водоканал» полностью реконструирует ВЗУ. В частности, будут заменены насосное оборудование и трубопроводы», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что комплекс мероприятий проводится в рамках реализации проекта «Чистая вода» и соглашения между правительством Москвы и правительством Московской области об обеспечении горожан чистой питьевой водой.

«В результате реконструкции уже этой осенью жители округа смогут получать качественную, московскую, питьевую воду», - добавил Ружицкий.