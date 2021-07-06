РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 июл. Жители подмосковного Красногорска могут проголосовать на портале «Добродел» за ремонт одного из 18 участков дорог на территории округа в 2022 году, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Второй этап голосования по ремонту дорог Подмосковья на 2022 год стартовал на портале «Добродел».

В интернет-опросе участвуют 18 дорог муниципалитета, расположенных в Опалихе, Нахабине, Аристове, Мечникове, Сабурове, Николо-Урюпине, Ильинском и других населенных пунктах.

Оставить свой голос легко. Для этого достаточно быть зарегистрированным на портале госуслуг, выбрать на карте дорогу, за ремонт которой вы хотите проголосовать, можно приложить фото и оставить комментарий. Один пользователь может оставить свой голос только за одну дорогу. Голосование продлится до 31 августа.

«Ежегодно около 25% дорог от общей программы ремонтируют по итогам голосования жителей на «Доброделе». По результатам голосования уже определятся участки, которые включат в программу ремонта на 2022 год», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

В этом году в Подмосковье отремонтируют более 1,5 тыс. км автодорог, в том числе свыше 700 км региональных дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».