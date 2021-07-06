РИАМО - 6 июл. Для реализации программы социальной газификации «Мособлгаз» планирует построить 5 тыс. км газораспределительных сетей в Подмосковье за полтора года, сообщил генеральный директор предприятия Игорь Баранов.

«Сейчас в рамках социальной газификации нам за полтора года нужно построить 5 тыс. км сетей – это колоссальная задача», — сказал Баранов.​

Программа социальной газификации реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Программа подразумевает бесплатную подводку газа до границ домохозяйств в населенных пунктах, где есть магистральный газопровод. Жителю придется оплатить только проведение газа на самом участке.

Графики строительства газопроводов в населенных пунктах Подмосковья можно посмотреть на специальной карте, опубликованной на сайте «Мособлгаза». Планируется, что в рамках программы социальной газификации до конца 2022 года получат газ более 110 тыс. подмосковных домохозяйств.

Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>