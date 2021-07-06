РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. Готовность городского округа Люберцы к предстоящему отопительному периоду составляет почти 40%, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«По состоянию на 5 июля готовность городского округа Люберцы к отопительному периоду 2021-2022 годов составляет 38,71%. Подготовлено 1095 многоквартирных домов из 2119 (51,67%), 25 котельных из 81 (30,8%), 89,3 км сетей теплоснабжения из 283,5 (31,5%), 10 ВЗУ из 28 (35,7%), 142,7 км сетей водоснабжения из 446,2 (31,98%), 13 КНС из 43 (30,23%)», - пояснил Ружицкий.

Он добавил, что из 398,7 км сетей водоотведения подготовлен 121 км или 30,32%, запас топлива составляет 361 т от необходимых 534,8 т (67,5%).