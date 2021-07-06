РИАМО - 6 июл. В Подмосковье провели более 18 тысяч собраний собственников жилья в многоквартирных домах в дистанционном формате с помощью портала ЕИАС ЖКХ, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Подмосковье — это первый регион, реализовавший право жителей проводить общие собрания собственников в электронном формате. Пилотный проект стартовал в 2019 году.

«С начала работы сервиса <…> в онлайн-формате в Подмосковье уже проведено 18,3 тыс. собраний собственников многоквартирных домов в электронном виде, в том числе в 2020 году - 10 тыс. собраний, а до конца года мы прогнозируем, что количество собраний увеличится до 30 тысяч», - сказал Хромушин.

Он отметил, что это стало доступным всем жителям Московской области благодаря внедрению портала ЕИАС ЖКХ Московской области.

«Это возможность принимать решения дистанционно», - добавил Хромушин.

По его словам, кроме того, в регионе с 2020 года работает программа «Умная платежка», которая включает много удобных сервисов, в том числе онлайн-оплату без комиссии из любой точки мира, оформление субсидии на оплату ЖКУ и пр.

На сегодня более 1,8 млн жителей используют онлайн-сервисы оплаты ЖКУ, они зарегистрированы в личном кабинете «Умная платежка», 80% из них активно оплачивают ЖКУ онлайн без комиссии.