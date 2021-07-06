РИАМО - 6 июл. В Подмосковье стартовала онлайн-запись в первый класс для детей, зарегистрированных в районах, не прикрепленных к школе, сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

Запись доступна на региональном портале госуслуг по ссылке. Запись ребенка в школу доступна при наличии свободных мест в выбранных учреждениях.

«В этом году записать детей в 1 класс можно полностью онлайн – не требуется приносить оригиналы документов в школу. Цифровая услуга особенно удобна для родителей в период отпусков», – сказал министр госуправления, ИТ и связи региона Максим Рымар.

Воспользоваться услугой «Запись в школу» можно на региональном портале в разделе «Образование» – «Образование детям». Заявление могут подать родители или законные представители будущих школьников. В процессе заполнения электронного заявления пользователю будет предложен список школ, в которых есть свободные места.

Решение о зачислении ребенка в первый класс принимается в течение 5 рабочих дней после подачи заявления. Уведомление о принятом решении поступит на электронную почту заявителя.

Когда и какие справки нужны в школу и детский сад>>