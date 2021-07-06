РИАМО - 6 июл. Жители Подмосковья смогут узнавать на «Яндекс.Картах» информацию о своих управляющих компаниях, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

На сегодняшний день на «Яндекс.Картах» отражается информация о плановых отключениях горячей воды. Кроме этого, на «Яндекс.Картах» в ближайшее время появится информация о ремонтируемых домах по программе капитального ремонта, о домах и сроках социальной газификации подмосковных домохозяйств.

«Мы на этом не остановимся, с коллегами из «Яндекса» мы хотим, чтобы на картах появилась вся информация об управляющей компании, их сайт, телефон», - сказал Хромушин.

Он отметил, что в ближайшее время на карты будет нанесена информация о ремонтируемых домах по программе капитального ремонта.

«Также мы работаем над тем, чтобы на «Яндексе» была нанесена информация, какие дома могут участвовать в президентской программе социальной газификации», - рассказал Хромушин.