РИАМО - 6 июл. Совместная акция ЦППК и московского метро, запущенная 12 мая на Казанском направлении Московской железной дороги, продлена до 31 декабря 2021 года, пассажиры могут сэкономить на проезде в сторону столицы, сообщает пресс-служба АО «Центральная пригородная пассажирская компания».

В рамках акции стоимость разового билета на маршруты от 20 подмосковных станций до Сортировочной, Электрозаводской и Казанского вокзала равна стоимости проезда до ж/д станции Выхино. От областных станций до Сортировочной и Электрозаводской проезд становится дешевле на 26 рублей, а до Казанского вокзала ― на 52 рубля.

По разовым билетам «туда-обратно» скидка применяется только для поездки в Москву. Также снижена стоимость абонементных билетов «Ежедневно» на 10 дней, «На количество поездок» и «Выходного дня».

Билеты со скидкой можно купить в кассах и билетопечатающих автоматах, а также в приложении ЦППК.

Список станций, на которые распространяется акция: Ипподром, Раменское, Фабричная, Есенинская, Кратово, Отдых, Ильинская, Быково, Удельная, Малаховка, Красково, Томилино, Панки, Люберцы 1, Ухтомская, Вялки, Родники, Овражки, Коренево и Люберцы 2.