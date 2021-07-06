РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 июл. Выпускник школы №1 Матвей Коршун стал вторым мультистобалльником в Красногорске в 2021 году, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

«Стали известны результаты ЕГЭ по английскому языку. Выпускник школы №1 Матвей Коршун получил наивысший балл, став уже вторым мультистобалльником нашего округа», - написал Спасский в своем Telegram-канале.

Ранее Коршун сдал на 100 баллов историю.

На прошлой неделе получили результаты госэкзаменов по обществознанию, физике и математике. Стобалльниками по математике стали Адам Бушакур из школы №18 и Андрей Усенко из частной школы «Светлые горы». По физике - Данила Дубинин из Нахабинской гимназии №4. По обществознанию - Евгения Алешина из школы №10.

На данный момент в округе 17 стобалльников и 2 мультистобалльника, но это еще не все результаты.

«Молодцы, ребята! Браво педагогам», - заключил Спасский.