РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. С июля жители городского округа Люберцы смогут получить кешбэк в размере 1% от суммы коммунального счета, возврат денег доступен держателям карты «Мир» при оплате счетов онлайн, сообщает МосОблЕИРЦ.

В расчетном центре пояснили, что кешбэк по карте «Мир» - это второе предложение для клиентов МосОблЕИРЦ, которое позволяет вернуть часть платежа с выгодой и пользой. В мае была запущена акция «Коммунальный бонус».

Для получения кешбэка в размере 1% от суммы коммунального счета клиентам МосОблЕИРЦ необходима банковская карта платежной системы «Мир». Ее можно зарегистрировать в программе лояльности до совершения платежа одним из двух способов: на сайте privetmir.ru или в личном кабинете «МосОблЕИРЦ Онлайн». Опция уже доступна при оплате через личный кабинет на сайте расчетного центра, следом она появится в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Кешбэк возвращается на банковскую карту в течение 5-7 рабочих дней.

Вопросы по участию в акции или регистрации карты можно направить в службу поддержки клиентов программы лояльности платежной системы «Мир» по телефону: 8(800)100-54-64, в онлайн-чат на сайте программы лояльности «Привет, мир!» (после авторизации) или написать на почту info@nspk.ru.

Акция продлится до 31 декабря 2021 года.