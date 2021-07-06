РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 июл. Горячую воду перекрыли на нескольких улицах Щелкова из-за устранения утечки на сетях теплоснабжения, сообщается в группе Межрайонного Щелковского водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Подача горячей воды прекращена по следующим адресам: улица Сиреневая, дома №№6/1, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16А, 6б, 8А; улица Комсомольская, дом №3, улица Полевая, дома №№16, 6А, 6б, 8А, д/с №22, д/с №5.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.