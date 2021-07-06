РИАМО - 6 июл. Жители Подмосковья могут воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте «Мособлгаза», чтобы рассчитать стоимость проведения газа на своем участке в рамках программы социальной газификации, сообщил генеральный директор предприятия Игорь Баранов.
Программа социальной газификации была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках программы подводка газа до границ домохозяйств в населенных пунктах, где проведен магистральный газопровод, бесплатна для жителей. Им необходимо оплатить только проведение газа на своих участках.
Планируется, что до конца 2022 года в Подмосковье будет газифицировано более 110 тыс. домохозяйств в рамках президентской программы социальной газификации.
Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>
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