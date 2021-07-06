РИАМО - 6 июл. Жители Подмосковья могут воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте «Мособлгаза», чтобы рассчитать стоимость проведения газа на своем участке в рамках программы социальной газификации, сообщил генеральный директор предприятия Игорь Баранов.

Программа социальной газификации была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках программы подводка газа до границ домохозяйств в населенных пунктах, где проведен магистральный газопровод, бесплатна для жителей. Им необходимо оплатить только проведение газа на своих участках.

«Там (в онлайн-калькуляторе - ред.) необходимо ввести расстояние от забора до домовладения. Житель может замерить его самостоятельно. Мы сделали три стандартных набора оборудования. Первый вариант – «Эконом», куда входит плита. Второй – плита и котел, третий - плита, котел и бойлер. Житель может оценить расходы на работы внутри участка», — сказал Баранов.​

Планируется, что до конца 2022 года в Подмосковье будет газифицировано более 110 тыс. домохозяйств в рамках президентской программы социальной газификации.

Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>