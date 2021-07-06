РИАМО - 6 июл. Сильная жара будет сохраняться до середины июля в Москве и Подмосковье, сообщает «Метеоновости».

Июль в средней полосе всегда является самым жарким месяцем. Но в этом году синоптики ожидают, что температура воздуха днем будет достигать 35 градусов. Ночи обещают душные с температурой не ниже 23 градусов. В столичном регионе будет господствовать блокирующий антициклон.

Похожую погоду наблюдали в 1972, 2010, 2011 и 2012 годах. При этом на дожди рассчитывать не стоит, грядущая засуха сделает июль пожароопасным.

В 2010 году аномальная жара в Москве держалась до середины августа. Воздух был заполнен дымом от пожаров. Синоптики не исключают, что ситуация повторится.

Во вторник днем температура воздуха в Москве составит 26-28 градусов, по области - 24-29 градусов.

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