РИАМО - 6 июл. В подмосковном Дмитрове пожарные локализовали возгорание на производстве деревянных игрушек, сообщает ТАСС.

Во вторник в поселке Некрасовский на улице Северной, 10 загорелась кровля двухэтажного здания, где производят деревянные игрушки. Пожару был присвоен второй номер сложности тушения.

Огонь локализовали на площади 150 кв. метров, при этом открытое горение ликвидировали. Как сообщается на сайте МЧС России по Московской области, огонь локализовали в 13:28, а открытое горение ликвидировали в 13:33. Для борьбы с огнем привлекли 25 единиц техники и 84 человека.

В случае пожара специалисты рекомендуют не поддаваться панике, соблюдать спокойствие и обращаться в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8(498)505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного - 101.