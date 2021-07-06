С 1 июля в столичных павильонах «Здоровая Москва» начали проводить ревакцинацию от коронавируса, а с 5 июля на эту процедуру можно записаться в городскую поликлинику. В текущей эпидемиологической ситуации Минздрав РФ и правительство Москвы рекомендуют гражданам ревакцинироваться каждые полгода. Что такое ревакцинация и для чего она нужна, читайте в материале РИАМО.

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Сложная эпидемиологическая ситуация

Ситуация с коронавирусом в России до сих пор остается сложной. Суточное число выявленных заражений в стране ежедневно колеблется в районе 24-25 тысяч. По данным на 6 июля, за минувшие сутки в Москве зафиксировали 5498 случаев заражения Covid-19, а в Подмосковье — 2536.

Еще на прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 1 июля люди, которые привились от коронавируса полгода назад, смогут сделать повторную прививку.

«Прошу вас, не пренебрегайте возможностью получить дополнительную защиту от вируса. Это крайне важно в условиях распространения более агрессивного штамма «дельта», из-за которого болезнь у многих людей протекает гораздо тяжелее. Сам я уже сделал прививку второй раз», — написал градоначальник в своем блоге.

Минздрав уже подготовил методические рекомендации по повторной вакцинации. Однако для начала следует разобраться, что такое ревакцинация и для чего она нужна.

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Для чего нужна ревакцинация

Ревакцинация — это повторное введение вакцины, призванное поддержать поствакцинальный иммунитет, выработавшийся после введения предыдущих прививок.

Как рассказали РИАМО в лаборатории «Ситилаб», при первой вакцинации иммунная система человека сталкивается с ослабленным или убитым вирусом и знакомится с ним.

«В ответ на такое вторжение иммунитет производит антитела к конкретному вирусу или бактерии. Эти антитела в дальнейшем будут защищать от заражения и развития осложнений», — сообщили в лаборатории.

Однако во многих случаях иммунитет после вакцинации сохраняется не на всю жизнь. В частности, всем взрослым рекомендуют прививаться от дифтерии и столбняка каждые десять лет. Женщинам детородного возраста, в крови которых содержится недостаточно антител к возбудителю краснухи, стоит сделать соответствующую прививку — тогда заражение во время беременности не приведет к серьезным последствиям.

Поскольку SARS-CoV-2 — новый вирус для человечества, ученые не могут с точностью сказать, сколько продлится защита от вируса после вакцинации. Предположительно, вакцины дают защиту на срок от шести месяцев до двух лет.

Согласно последним рекомендациям Минздрава, повторную вакцинацию от коронавируса можно проводить через шесть месяцев после завершения первой. Также привиться стоит гражданам, которые перенесли Covid-19 более полугода назад. По данным ТАСС, министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что в период более спокойной эпидемиологической ситуации ревакцинироваться можно будет раз в год, «но для этого еще нужно выйти из острой ситуации».

Если вовремя не пройти ревакцинацию, организм станет практически так же беззащитен перед инфекцией, как организм непривитого человека, уверены в «Ситилаб».

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Сочетаемость прививок

Вакцинацию переболевших и ревакцинацию уже привившихся можно проводить любой зарегистрированной вакциной. Например, те, кто ранее привился «Спутником V», могут ревакцинироваться однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт». Если же при первичной вакцинации возникли серьезные побочные явления, ревакцинацию можно провести другим препаратом. В любом случае, вопрос о ревакцинации стоит решать индивидуально в каждом отдельном случае.

Как рассказали в «Ситилаб», насчет ревакцинации «Спутником V» мнения экспертов расходятся. Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, который разработал этот препарат, уверен, что повторная вакцинация «Спутником V» возможна. Однако другие эксперты опасаются, что ревакцинация тем же препаратом будет неэффективна. Их предположения основаны на том, что при вакцинации иммунитет вырабатывает антитела не только к самому Covid-19, но и к аденовирусу, который выступает как контейнер, переносящий необходимую для выработки иммунитета информацию о коронавирусе. То есть некоторые ученые считают, что еще раз доставить частицу SARS-CoV-2 аденовирусы уже не смогут.

При этом не стоит забывать, что со временем меняется и сам коронавирус. Еще в прошлом году у SARS-CoV-2 с завидным постоянством появлялись новые мутации. По данным на конец июня, у 89,3% заболевших коронавирусом москвичей обнаружили измененный индийский штамм. Об этом ранее говорил и Сергей Собянин. Этот вариант вируса более агрессивный — чтобы противостоять ему, нужно почти в два раза больше антител, чем для борьбы с другими его видами.

Как утверждают специалисты, пока разработанные в России вакцины справляются со всеми видами мутаций SARS-CoV-2.

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Массовая вакцинация

В декабре 2020 года в России начали вакцинировать отдельные категории граждан, а массовая вакцинация населения началась с 18 января 2021 года. Сейчас прививку можно сделать следующими препаратами:

- «Спутник V» центра им. Гамалеи;

- «ЭпиВакКорона» центра «Вектор»;

- «Ковивак» центра им. Чумакова.

В столице прививку можно сделать в поликлиниках, некоторых торговых центрах и других общественных местах, а также в павильонах «Здоровая Москва». Узнать адреса прививочных пунктов можно по ссылке.

Стоит отметить, что ревакцинацию можно провести не только тремя указанными препаратами, но и однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», которая представляет собой первый препарат «Спутника V».