РИАМО - 6 июл. Подать заявку на получение статуса предпенсионера в Москве теперь можно будет только в электронном виде через портал mos.ru, посещать для этого центр предоставления госуслуг «Мои документы» не потребуется. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Упрощенный порядок получения статуса предпенсионера утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно подписанному им постановлению, гражданам не потребуется собирать документы, их самостоятельно запросят органы соцзащиты. Срок рассмотрения заявления сократится с 6 до 3 рабочих дней.

Когда москвичу будет присвоен статус предпенсионера, то информация об этом поступит в личный кабинет гражданина на mos.ru, а также во все необходимые ведомства.

По решению правительства Москвы, для женщин, которые достигли возраста 55 лет, и мужчин, которые достигли 60-летия, сохраняются все меры социальной поддержки, которыми они пользовались до повышения пенсионного возраста.

В 2019-2020 гг. заявки на получение статуса предпенсионера подали более 140 тыс. москвчией, за I полугодие 2021 года – около 44 тыс. жителей столицы.