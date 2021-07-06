РИАМО - 6 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил закупить 200 новых автомобилей класса «В» для московской скорой помощи, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Для этого департамент здравоохранения Москвы получит субсидию в размере 620 млн рублей.

Ежедневно в Москве работают более 1 тыс. бригад скорой помощи. Они выполняют по 11-12 тыс. выездов в сутки.

Особенно важно обеспечить скорую помощь в период пандемии, когда нагрузка повышена.

В 2020-2021 гг. для скорой закупили внепланово 300 машин.