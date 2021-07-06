РИАМО - 6 июл. Жители Подмосковья могут ознакомиться с графиками работ по социальной газификации населенных пунктов на сайте «Мособлгаза», сообщил генеральный директор предприятия Игорь Баранов.

Программа социальной газификации реализуется в Подмосковье по поручению президента России Владимира Путина. Программа подразумевает бесплатную подводку газа до границ домохозяйств в населенных пунктах, где есть магистральный газопровод. Жителю придется оплатить только проведение газа на самом участке.

«Жителю не нужно подавать заявку на участие в социальной газификации. Губернатор (Подмосковья Андрей Воробьев - ред.) принял решение, что в Московской области не будет заявочной системы, а сформированы по каждому населенному пункту графики, когда «Мособлгаз» придет, запроектирует и построит газопровод в данном населенном пункте. Эти графики можно посмотреть на сайте «Мособлгаза», - сказал Баранов.

Он пояснил, что на сайте предприятия размещена удобная карта социальной газификации. По клику на точку на графической карте появится всплывающие окно с информацией о сроках газификации данного населенного пункта, а также дата встречи с жителями, на которой им расскажут подробности программы.

Планируется, что в рамках программы до конца 2022 года будут газифицированы более 110 тыс. подмосковных домохозяйств. По поручению Воробьева «Мособлгаз» будет еженедельно отчитываться о работе по социальной газификации.

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