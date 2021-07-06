РИАМО - 6 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о поощрении предприятий, которые первые вакцинируют 60% сотрудников, им могут выплатить до 5 млн рублей, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% и более работников получат гранты из бюджета города. Им вернут 100% НДФЛ за год, но не более 5 млн рублей. Половина грантов предназначена для субъектов малого и среднего бизнеса.

Рестораны и кафе, которые соблюдают требования по работе QR-кодов о вакцинации на вход, получат гранты на компенсацию расходов по уплате коммунальных услуг. Их размер составит 100% фактических затрат на это в 3 квартале 2021 года. Деньги дадут в 4 квартале.

Предприятия общественного питания в Москве, которые арендуют площадь у города, получили отсрочку по арендой плате до конца года. Также им предоставили льготные кредиты и субсидии.

Ранее по требованию главного санитарного врача Москвы все организации сферы услуг и торговли в Москве обязали привить от коронавируса 60% сотрудников. Также посещение ресторанов доступно только для вакцинированных - по QR-коду.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

6 ИЮЛЯ

- До 5 млн рублей выплатят фирмам, которые первые вакцинируют сотрудников в Москве. Также предусмотрена компенсация коммунальных расходов.

- Еще 6019 человек выздоровели после коронавируса в Москве. Общее число человек, вылечившихся от Covid-19, достигло 1 194 207 пациентов.

- Повторная вакцинация от Covid‑19 началась в столичном Гостином дворе. Привиться можно без предварительной записи.

- 114 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в городе скончались 23 115 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 378 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 536 больных. В Москве - 5 498.

- Ресторан на Патриарших прудах могут временно закрыть за работу без проверки QR‑кодов. В ресторанах столицы должны проверять у посетителей наличие QR‑кодов, подтверждающих защиту от Covid‑19.

- Поставщики и ретейлеры в Москве не успевают привить 60% сотрудников в нужный срок. На данный момент в некоторых компаниях доля вакцинированных сотрудников составляет 20%.

- В Москве начали рассылать по СМС QR‑коды для привитых от Covid‑19. Подчеркивается, что при вакцинации важно внимательно проверять свои данные: имя, год рождения, номер паспорта.

- Продажи в кафе Москвы снизились в 2 раза после перехода на режим Covid‑free. В то же время количество онлайн‑заказов из столичных ресторанов увеличилось на 141%.