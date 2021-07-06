РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. Процедуру перерегистрации на территорию городского округа Люберцы прошли 83 организации за 6 месяцев текущего года, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Андрей Сыров.

«С начала года в число наиболее крупных налоговых резидентов Люберец вошли ООО «Экострой МАШ-Инжиниринг» (производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей), ООО «ПКЦ Системы Триал» (производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации), ООО «СК-Русстрой» (производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий). Всего за 6 месяцев 2021 года на территорию округа перерегистрировались 83 организации. Приглашаем предпринимателей зарегистрироваться в нашем округе и получить льготы для ведения бизнеса», - сказал Сыров.

Он добавил, что еще два предприятия находятся в процессе перерегистрации. Это ООО «ФРС» и ООО «М.К. Асептика».

Деятельность организаций, признанных налоговыми резидентами, увеличит доходную часть бюджета.

«Объем налогов в бюджет городского округа от вновь зарегистрированных организаций составит свыше 19 млн рублей в год», - резюмировал Сыров.