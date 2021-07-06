РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 июл. Госавтоинспекторы подмосковной Балашихи проводят рейд по выявлению нарушителей правил дорожного движения в зоне пешеходных переходов, рейд завершится 11 июля, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

На территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» с начала текущего года совершена 41 авария с участием пешеходов. Одним из приоритетных направлений деятельности отдела является работа по предупреждению аварийности с участием пешеходов.

Профилактическое мероприятие «Пешеход», которое проводится на территории обслуживания с 5 по 11 июля, направлено на снижение количества и тяжести ДТП, связанных с наездами на пешеходов.

Особое внимание сотрудники ДПС обращают на соблюдение пешеходами правил перехода проезжей части, водителями – правил проезда пешеходных переходов, правил остановки и стоянки вблизи общеобразовательных учреждений, а также в зоне действия пешеходных переходов.

В ходе рейда водителям и пешеходам напоминают о соблюдении правил дорожной безопасности, взаимоуважении и культуре на дороге и необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток.