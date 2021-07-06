РИАМО - 6 июл. Столичные предприниматели смогут подавать заявки на получение городских субсидий через личные кабинеты на ИТ-платформах коммерческих банков, в которых у них открыты расчетные счета, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Документ утверждает порядок участия кредитных организаций в реализации мер финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Банки станут уполномоченными представителями столичных предпринимателей по сбору документов и подаче заявок на получение городских субсидий и грантов. Также кредитные организации будут консультировать своих клиентов по вопросам получения мер поддержки.

Подача заявок через банки существенно упростит получение городских мер финансовой поддержки. Банковские сервисы помогут банкам сформировать полный пакет документов и снизить количество отказов вследствие ошибок в их заполнении.

Для участия в программе банки должны будут заключить соглашение с департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы и соответствовать ряду критериев.

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