РИАМО - 6 июл. Для инвалидов в Подмосковье создано порядка 4,5 тыс. рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В Подмосковье количество котированных вакансий для трудоустройства инвалидов составляет почти 4,5 тыс. В Подмосковье специалисты центров занятости населения не только помогают лицам с инвалидностью трудоустроиться, но и организовывают им переобучение, а также оказывают психологическую поддержку», – сказала зампредседателя правительства Московской области - министр социального развития области Ирина Каклюгина.

По ее словам, сейчас в регионе около 48 тыс. инвалидов уже трудоустроены.

Каклюгина напомнила, что подмосковные организации со штатом свыше 35 человек обязаны выделять квоту для трудоустройства инвалидов. Получить консультацию можно в центрах занятости населения.

Подходящие вакансии можно найти на портале Роструда «Общероссийский банк вакансий «Работа в России».