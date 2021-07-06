РИАМО - 6 июл. В Наро-Фоминском округе задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство бригадира на стройплощадке, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.
По данным следствия, вечером 3 июля на территории строящегося коттеджного поселка в Наро-Фоминском округе между строителем и бригадиром произошел конфликт. Рабочий нанес не менее трех ударов ножом в лицо и шею бригадира.
Пострадавший оттолкнул строителя и попытался убежать. Рабочий был вынужден скрыться, бригадиру оказали медицинскую помощь.
Подозреваемого задержали и допросили. Планируется предъявить ему обвинение и избрать меру пресечения.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии