РИАМО - 6 июл. В Наро-Фоминском округе задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство бригадира на стройплощадке, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

По данным следствия, вечером 3 июля на территории строящегося коттеджного поселка в Наро-Фоминском округе между строителем и бригадиром произошел конфликт. Рабочий нанес не менее трех ударов ножом в лицо и шею бригадира.

Пострадавший оттолкнул строителя и попытался убежать. Рабочий был вынужден скрыться, бригадиру оказали медицинскую помощь.

Подозреваемого задержали и допросили. Планируется предъявить ему обвинение и избрать меру пресечения.