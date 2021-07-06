РИАМО - 6 июл. Московский урбанистический форум 2021 года собрал рекордное число спикеров, главной площадкой мероприятия стал концертный зал «Зарядье», сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

X Московский урбанистический форум (МУФ) прошел 1-4 июля 2021 года.

Основной темой форума «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации» стало обсуждение глобальных вызовов, которые стоят перед мегаполисами. Специалисты обсудили обмен опытом, показали свои проекты по улучшению городов.

Форум прошел в «смешанном» формате из-за пандемии Covid-19. Некоторые спикеры выступили онлайн. Это позволило привлечь рекордное число участников дискуссий за всю историю МУФ – 480 спикеров, что в 1,6 раза больше, чем в 2019 году. Среди выступающих было 188 иностранных экспертов из 37 стран мира.