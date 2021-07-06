РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 июл. В Королеве откроют дополнительные точки вакцинации от коронавируса, сообщила исполняющая обязанности главврача городской больницы Виктория Хобот.

Во вторник в Королеве прошло оперативное совещание под председательством главы города Александра Ходырева. На нем участники обсудили темпы вакцинации от Covid-19, вопросы благоустройства.

«С июля в Королеве будут работать еще 3 дополнительных пункта вакцинации помимо 10 уже работающих. Уже работает пункт в детской поликлинике «Костино» и в женской консультации роддома. С 8 июля откроется пункт в ТЦ «Атолл» в Юбилейном», - сказала Хобот.

Она добавила, что темпы вакцинации в Королеве хорошие.

В Королеве модно записаться на коллективную вакцинацию от 50 человек. Кроме того, для индивидуальной вакцинации в городе работают еще 10 пунктов: 6 стационарных и 4 выездных. Привиться можно в городских поликлиниках, клубах «Активное долголетие», в гипермаркете «Глобус», ТЦ «Гелиос» (МФЦ).

Записаться на вакцинацию можно через федеральный или региональный порталы госуслуг, по телефону 122, а также в медучреждениях, МФЦ, клубах «Активное долголетие». В мобильных пунктах предварительно записываться не нужно.

Сохранить свое здоровье, уберечь от опасного заболевания близких, остановить пандемию коронавируса поможет только прививка.

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Текстовая трансляция

6 ИЮЛЯ

- До 5 млн рублей выплатят фирмам, которые первые вакцинируют сотрудников в Москве. Также предусмотрена компенсация коммунальных расходов.

- Еще 6019 человек выздоровели после коронавируса в Москве. Общее число человек, вылечившихся от Covid-19, достигло 1 194 207 пациентов.

- Повторная вакцинация от Covid‑19 началась в столичном Гостином дворе. Привиться можно без предварительной записи.

- 114 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в городе скончались 23 115 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 378 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 536 больных. В Москве - 5 498.

- Ресторан на Патриарших прудах могут временно закрыть за работу без проверки QR‑кодов. В ресторанах столицы должны проверять у посетителей наличие QR‑кодов, подтверждающих защиту от Covid‑19.

- Поставщики и ретейлеры в Москве не успевают привить 60% сотрудников в нужный срок. На данный момент в некоторых компаниях доля вакцинированных сотрудников составляет 20%.

- В Москве начали рассылать по СМС QR‑коды для привитых от Covid‑19. Подчеркивается, что при вакцинации важно внимательно проверять свои данные: имя, год рождения, номер паспорта.

- Продажи в кафе Москвы снизились в 2 раза после перехода на режим Covid‑free. В то же время количество онлайн‑заказов из столичных ресторанов увеличилось на 141%.