РИАМО - 6 июл. С 5 по 17 июля в управлении Роспотребнадзора по Московской области работают горячие линии по вопросам защиты прав потребителей, связанных с оказанием туристических услуг, сообщается на сайте ведомства.

По телефону Единого консультационного центра будут консультировать всех желающих по вопросам, связанным с туристическими услугами и оформлением претензий (жалоб) на качество и безопасность предоставляемых услуг.

Задать вопросы, связанные с туристическими услугами, можно по телефону 8-800-550-04-36, специалистам отдела защиты прав потребителей — по телефону 8(498)684-48-03. Также консультирования проводят специалисты территориальных отделов управления (контакты) с 10:00 до 13:00 и с 13:45 до 17:00.

Кроме того, на страницах Государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей каждый потребитель может ознакомиться с информацией о выявленных специалистами Роспотребнадзора нарушениях в сфере оказания туристических услуг.

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