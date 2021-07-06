РИАМО - 6 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил установить мемориальные доски пяти героям Великой Отечественной войны, их установят до 31 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Речь идет о Николае Челнокове, Евгении Пепеляеве, Федоре Акулишнине, Владимире Касатонове и Иване Злыденном. Мэр подписал соответствующее распоряжение.

В память о летчике, генерал-майоре авиации Челнокове доску установят по адресу: Новопесчаная улица, д.19, корп.3. В годы войны от совершил 277 боевых вылетов. В 1945-1947 годах он командовал 9-й штурмовой авиационной дивизией на Балтике. Кавалер 3 орденов Ленина, 4 орденов Красного Знамени, орденов «Знак Почета», Красной Звезды, Ушакова II степени.

Доску в память о Пепеляеве поставят по адресу: Зелёный проспект, д.66, корп.1. С конца 1943 года он воевал на Белорусском фронте Великой Отечественной войны. Участник советско-японской войны 1945 года. Кавалер 2 орденов Ленина, 3 орденов Красного Знамени, 2 орденов Красной Звезды, ордена Отечественной войны I и II степеней.

В память о Федоре Акулишнине доску установят по адресу: улица Маршала Бирюзова, д.8, корп.1. Он воевал на фронтах Великой Отечественной войны с 1942 года. Был на Сталинградском, Донском, Воронежском, Степном и 2-м Украинском фронтах.

Доска, посвященная адмиралу Касатонову, будет установлена по адресу: переулок Сивцев Вражек, д.31/13. В 1941 году он участвовал в летне-осенних боевых действиях на Балтике, в обороне Таллина, Ханко и Ленинграда.

Памятную доску о летчике Иване Злыденном установят по адресу: Ленинский проспект, д.90. На фронтах Великой Отечественной войны он воевал с июля 1941 года. Участвовал в оборонительных боях в Белоруссии и на воронежском направлении, наступательных боях на витебско-полоцком направлении, Воронежско-Касторненской, Орловской, Брянской Ленинградско-Новгородской, Старорусско-Новоржевской, Режицко-Двинской и Рижской операциях.