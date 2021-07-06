РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. Подольские спасатели продолжают патрулировать несанкционированные места купания и проводить профилактические беседы о правилах нахождения на воде, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

С наступлением жаркой погоды и ростом происшествий на водных объектах силами пожарно-спасательных формирований территориальных управлений ГКУ МО «Мособлпожспас» продолжаются начатые 26 июня профилактические мероприятия по мониторингу неразрешенных мест купания. Обследование несанкционированных пляжей проводится, как правило, в выходные дни, когда на водоемах присутствует максимальное количество людей.

В зоне ответственности Подольского ТУ расположено 7 водных объектов в 2 городских округах: 5 в Домодедове и 2 - в Подольске. За две пары выходных дней сменами спасателей пожарно-спасательных частей №№214 и 309 на водных объектах в районе ответственности Подольского ТУ профилактическими мероприятиями было охвачено 1030 человек: 802 отдыхающих 26 и 27 июня и 228 в период с 3 по 4 июля. Происшествий и несчастных случаев за указанный период выявлено не было.

Комплекс профилактических мероприятий в местах купания людей включает в себя раздачу профилактического материала, направленного на доведение мер безопасности и правил нахождения на воде, проведение профилактических бесед.

Всего по области на контроле в 14 территориальных управлениях числится не менее 35 акваторий III ранга, различающихся между собой площадью водной глади. В зависимости от количества отдыхающих водные объекты делятся на три ранга: максимальный – III, с количеством более 100 человек, II ранг у акваторий с численностью 50-100 человек и I ранг у водоемов с отдыхающими от 10 до 50 человек.