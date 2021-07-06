РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 июл. Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Домодедово и сотрудники ПСЧ-213 рассказали воспитанниками детского сада комбинированного вида №35 «Дельфин» о правилах пожарной безопасности, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сотрудники МЧС рассказали об основных правилах пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и объяснили, как вести себя при возникновении возгорания.

Также ребятам показали работу боевого расчета на пожарной автоцистерне. Желающие могли попробовать себя в роли пожарного, подав воду из ручного ствола.