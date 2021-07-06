РИАМО - 6 июл. В рамках программы социальной газификации газораспределительные сети бесплатно доведут до границ земельных участков жителей Московской области, сообщил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Воспользоваться программой социальной газификации могут жители Подмосковья. В населенных пунктах, вошедших в программу, подведение газа к участку проводится бесплатно и без заявки. Необходимо только оплатить проведение газа на самом участке, для этого нужно оформить заявку на заключение договора. ​

«В своем обращении президент (РФ Владимир Путин – ред.) дал однозначное поручение провести ускоренную газификацию населенных пунктов, где есть действующие газопроводы. В Подмосковье подведение газопровода до границ земельных участков пройдет бесплатно», — сказал Баранов.

Программа социальной газификации в Подмосковье проходит по поручению президента РФ. Более 110 тыс. подмосковных домохозяйств будет газифицировано до конца 2022 года.

«Московская область является одним из самых газифицированных регионов. В 2021 году 1112 населенных пунктов будет газифицировано. Президентская программа также решает проблему «последней мили», — подчеркнул Баранов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил «Мособлгазу» еженедельно проводить консультации по социальной газификации, а также отчитываться о работе на специальных брифингах.

Жители Подмосковья смогут следить за ходом реализации проекта социальной газификации в регионе с помощью сервиса «Яндекс.Карты».