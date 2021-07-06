РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 июл. На территории подмосковного Королева установят еще 18 детских игровых комплексов, сообщил глава города Александр Ходырев.

Детские площадки являются частью благоустройства дворовых территорий. Главный критерий – качество и безопасность.

«Установлено уже 175 игровых комплексов, в этом году планируем еще 18, 8 из них – по программе губернатора Московской области и 10 – в рамках муниципальной программы», – написал Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

Все детские игровые комплексы устанавливаются по современным стандартам, из качественных и безопасных материалов, которые соответствуют требованиям ГОСТа и безопасны для детей.

На всех 8 площадках по программе губернатора уже ведутся работы. К остальным приступят в ближайшее время.