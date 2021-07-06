РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 июл. Скейт-парк в центральном парке культуры и отдыха городского округа Мытищи могут построить к октябрю текущего года, сообщил лидер движения общественной поддержки социально значимых инициатив «Мы Мытищи», депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев.

Во вторник в центральном парке проконтролировали ход строительства скейт-площадки.

«Наш городской парк - любимое место отдыха не только жителей Мытищ. Сюда приезжают из Москвы, близлежащих городов, деревень. Потому что это уникальное место. Делается все возможное для того, чтобы здесь стало еще лучше, в частности, строится скейт-парк. Уверен, в середине сентября - к октябрю скейт-парк будет построен», - сказал Фомичев.

Он добавил, что это не только скейт-площадка, но и спортивный комплекс внутри парка с воркаутом, детской площадкой, теннисными столами.

«Помимо этого, в парке запланировано огромное количество мероприятий, которые позволят сделать его самым красивым в Подмосковье. В том числе будет организована система освещения, обеспечена безопасность, установлены системы видеонаблюдения», - уточнил Фомичев.