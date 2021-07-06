РИАМО - 6 июл. Строительство соединительной ветки в электродепо «Аминьевское» от Большой кольцевой линии метро началось в Москве, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

«Тоннелепроходческий комплекс «Эсмина» приступил к проходке перегонного тоннеля длиной 756 метров от площадки, располагающейся между будущими станциями «Давыдково» и «Аминьевская» Большой кольцевой линии метро к строящемуся электродепо «Аминьевское», – сказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что по завершении строительства нового электродепо «Аминьевское» по соединительной ветке будет осуществляться подача подвижных составов для обслуживания Большой кольцевой линии.

«Это позволит обеспечить необходимый график движения поездов. Строительство самого электродепо создаст дополнительные мощности для ночного отстоя и ремонта подвижного состава БКЛ», – подчеркнул Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг выступает генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком по строительству новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов отметил, что тоннелепроходка соединительной ветки в электродепо будет вестись в условиях сложной гидрогеологии.

«Тоннелепроходческий комплекс пройдет в районе Аминьевского шоссе и улицы Генерала Дорохова в почвах, состоящих из пылеватых песков с прослоями мелкого водонасыщенного песка, а также в мягкопластичных и тугопластичных суглинках», – отметил Кравцов.

Ранее «Эсмина» построила правый перегонный тоннель протяженностью 1776 м между станциями «Хорошевская» и «Народное Ополчение» западного участка БКЛ.

Строительство БКЛ – самый масштабный проект за всю историю столичного метростроения, ее протяженность составит 70 км, на новой линии разместится 31 станция. Она станет самой протяженной подземной кольцевой линией метро в мире, обогнав Вторую кольцевую линию Пекинского метро длиной 57 км.